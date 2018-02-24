وتدخلت تقنية الفيديو مرة واحدة في مباراة اليوم، حين أعاق العاجي كواكو فابريس لاعب وسط الفجيرة أحمد الحفيتي بعيدا عن عيون الحكم يحي الملا، الذي عاد ورفع في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة بعد الاستعانة بالتقنية في الدقيقة 43.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، محمد اليماحي، في تصريحات صحفية، إن “تطبيق تجربة حكم الفيديو تواكب التطور التكنولوجي الحديث، وتحقق كامل العدالة للفرق، كما أنها تقلل من الأخطاء التحكيمية، وقد قمنا بالاستعانة بشركة متخصصة في تكنولوجيا الملاعب، لضمان نجاح التجربة، خاصة أنها تملك الخبرة الكافية لادارة التجربة”.

وأكد اليماحي أن “الإمارات أول دولة عربية تطبق هذه التقنية، ومثل هذه المسؤولية الكبيرة جعلتنا حريصين على التطبيق الصحيح حتى نترك انطباعا جيدا عن الذين سيتولون التطبيق تباعا في باقي الدول”.

المصدر: سكاي نيوز