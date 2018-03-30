الإصلاح البرج الشمالي يهبط لدوري الدرجة الثانية

بات الإصلاح البرج الشمالي، متذيل الترتيب، أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام مضيفه التضامن صور، بنتيجة 1-4، قبل مرحلة واحدة من نهاية الدوري اللبناني، اليوم الجمعة.

حملت رباعية التضامن صور، توقيع كريست ريمي (هدفين)، ومحمد عطوي، ووسيم عبد الهادي، أما محمود قعور، سجل الهدف الوحيد للإصلاح البرج الشمالي.

وعزز التضامن، موقعه بالمركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما ظل الإصلاح، بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وانحصرت بطاقة الهبوط الثانية بين النبي شيت وضيفه الشباب العربي، اللذين سيلتقيان غدا السبت.

ويكفي النبي شيت، نقطة واحدة ليضمن البقاء لموسم جديد بدوري الأضواء، بينما يحتاج الشباب العربي للفوز، ليؤجل الهبوط بينهما للمرحلة الأخيرة.

ويحتل النبي شيت، المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب العربي، صاحب المركز الـ 11.