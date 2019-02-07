الإشتراكي يتقدم بدعوى قضائية ضد الجديد

مشروع اقتراح شهادة للضمانة العقارية ناقشته لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في جلسة لمجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي و حضور عدد من النواب والفاعليات.

المشروع يتيح للمواطن بأن يقدم عقارا للمصرف ويأخذ مقابل ذلك شهادة ايداع ويأخذ وفائدة ويستمر في استثمار عقاره، ويهدف الى ان يستفيد من ذلك اصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية

وفي مجلس النواب اقتراح قانون إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد للنائب شامل روكز.

وأشار روكز إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة مكافحة الفساد ووقف الهدر والإعتداء على الأموال العامة وإختلاسها.