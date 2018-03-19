الإستعدادات الإنتخابية على نار حامية..المشنوق: انجز 70% منها

اجواء التحضيرات للإنتخابات النيابية والأوضاع الأمنية والتطورات الداخلية والمواقف السياسية منها, كانت محور البحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كما جرى التطرق الى نتائج مؤتمر “روما 2” ومسألة الاستراتيجية الدفاعية.

واكد المشنوق أنّ وزارة الداخلية “انجزت 70 بالمئة من التحضيرات للإنتخابات”، مشيرا الى أنّ نتائجها “تحدد أحجام كل الافرقاء”.

وأمام وفد من بلدية رومية، أكد عون أنّ القانون الإنتخابي الجديد “سينظم حياة البلاد السياسية”، لافتا الى أنّه قد يكون هناك “بعض الإرباك بشأن القانون الجديد وذلك لعدم معرفة الاطراف والافراد احجامهم الحقيقية، الا أنّ هؤلاء سينتظمون لتصبح الخيارات بعد ذلك سياسية، على ان يتم وضع الصوت التفضيلي لمن يفضله المواطنون على المستوى الشخصي”.