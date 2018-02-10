الإخاء يفوز على النبي شيت ويتأهل لنصف نهائي كأس لبنان

تمكن ​الإخاء أهلي عاليه​ من التأهل إلى نصف نهائي ​بطولة كأس لبنان​ لكرة القدم وذلك بعد فوزه اليوم على حساب ​النبي شيت​ بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب العهد.

وسجل هدفي الإخاء في اللقاء اللاعب ​أليكسي خزاقة​ في الدقيقة 33 والدقيقة 75.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 70 بعد أن قرر النبي شبت الإنسحاب منها بسبب الإعتراض على عدم إحتساب ركلة جزاء لصالحه، قبل أن تعود وتستأنف من جديد.

وتقام غدا مباراة أخرى ضمن الدور نفسه حيث يلعب التضامن صور أمام السلام زغرتا.

وسيلعب الإخاء أمام العهد في نصف النهائي.