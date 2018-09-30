الإتفاق التركي الروسي بخصوص إدلب يواجه عقبة جديدة بعد إعلان جيش العزة ، رفضه أن تكون المنطقة العازلة فقط من جانب الفصائل المعارضة .

مطالبا بأن تكون المنطقة مناصفة، مع النظام. كما أعلن رفضه تسيير دوريات لـ الجيش_الروسي، واصفا إياه بقوات الاحتلال.

وبعد اعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعات من فيلق الشام سحبت آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي مدينة حلب الغربية الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح، المنصوص عليها في اتفاق إدلب.

نفى مصدر عسكري من الجيش الحر انسحاب فيلق الشام وان قواته لا تزال في مواقعها سواء بريف حلب الغربي أو الجنوبي، دون أي انسحاب أو تغيير في المواقع.

معددا سلسلة نقاط في اتفاق إدلب بين روسيا وتركيا. ومنها إن بنود الاتفاق لم يرد فيها أي نص يدل على ترك مواقع الفصائل على الجبهات وخطوط التماس مع النظام أو التراجع عنها أو ترك التحصينات

في هذا الوقت شكك رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري في التزام نظام الأسد بتجنيب إدلب عملية عسكرية واسعة مطالبا المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط ضد العمليات العسكرية في المنطقة إلى حين إعادة إحياء العملية السياسية في سوريا التي من ضمن شروطها يجب أن يكون انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها المسؤولة عن تنامي ظاهرة الإرهاب والمجازر.