الأونروا: خفض التمويل الأمريكى يهدد رسالتنا ويضر الأمن الإقليمى

اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ان خفض التمويل الأميركي يهدد رسالتها ويضر الأمن الإقليمي، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول في بيان إن خفض المساهمة الأميركية “يهدد أحد أنجح مساعي التنمية البشرية والابتكار في الشرق الأوسط “.

من جانبه أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا يعلم بأي خفض للمساعدات لكنه “قلق للغاية” بشأن هذه الاحتمالية لأن تمويل الوكالة “عامل مهم من عوامل الاستقرار”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أوضحت، الثلاثاء، أن قرار الولايات المتحدة حجب نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين، لا يهدف إلى معاقبة أحد، لكنه يرجع إلى رغبة أميركية في إجراء إصلاحات بالوكالة.

وكان مسؤول أميركي في وزارة الخارجية الأميركية أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى “للنظر فيها مستقبلاً”.

وأضاف المسؤول الذي تحدث لـ”رويترز”، شرط عدم نشر اسمه، أن هذه الوكالة التي تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذري “للطريقة التي تعمل بها وتُمول بها”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه سابقاً العديد من الانتقادات إلى الأونروا. وأعلن في الثاني من يناير/كانون الثاني أنه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين واتهمهم بأنهم “لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام” مع الإسرائيليين.