الأنروا: مساعدات عين الحلوة أعطيت على أساس معايير الوكالة

ردت وكالة الأونروا على التعليقات والتساؤلات التي تم تناقلها في الآونة الأخيرة والمتعلقة بمساعدات في مخيم عين الحلوة.

وجاء في البيان انها “تمكنت من توزيع مساعدات نقدية الى كل العائلات في حي الطيري في المخيم في اعقاب أحداث شهر آب الماضي. وبالنسبة الى العائلات التي تقيم في المناطق المحاذية لحي الطيري والتي تحتاج بيوتها لإعادة الاعمار كليا أو جزئيا فقد تمت أيضا مساعدتها تماشياً مع المعايير المحددة من قبل الأونروا. ومع أن هناك عدد كبير من العائلات المحتاجة في المخيم الا انه لا يمكن توفير مساعدات نقدية إلا للعائلات التي تستوفي معايير الوكالة. واذا كان هناك أي عائلة يحتاج منزلها لإعادة الإعمار كليا أو جزئيا وتعتبر انها تستوفي هذه المعايير للحصول على المساعدة عليها الاتصال بالأونروا وستتم مراجعة ملفها”.

وتقدمت الأنروا بالشكر الى الجهات المانحة التي سمحت بتوفير هذه المساعدة النقدية. واكدت انها تعمل مع شركائها على استكمال مسح الأضرار وسيعلن المدير العام للأونروا قريبا مواعيد بدء عملية اعادة الاعمار في عين الحلوة. وانها تتطلع الى الاستمرار في التعاون مع العائلات المتضررة والمجتمع الفلسطيني ككل وممثليه.