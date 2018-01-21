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الأناضول: دخول قوات الجيش الحر إلى مدينة عفرين السورية
الأناضول: دخول قوات الجيش الحر إلى مدينة عفرين السورية
فى:
21 يناير 2018, 7:50
فى:
أخر الأخبار
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الأناضول: دخول قوات الجيش الحر إلى مدينة عفرين السورية
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