الأمين: حزب الله وإيران لا يمثلان المذهب الشيعي

جدد المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين دعوته لحزب الله الانسحاب الفوري من سوريا، معتبرا أن “على النظام السوري كنظام وكمعارضة” أن يدركا أنه لا توجد فرصة من أن يتغلب أحد على الآخر.

وفي حديثه لموقع “سي ان ان بالعربية”، قال الأمين إن حاضنة “الشيعة العرب” يجب ألا تكون على حساب أوطانهم، مؤكدا على أن حزب الله وإيران لا يمثلان “المذهب الشيعي”. وقال: “لا نقبل أن يتم اختزال الشيعة العرب في أحزاب تابعة لإيران، الشيعة العرب يجب أن يكون ولاؤهم لأوطانهم، نعم هناك روابط بين الشيعة العرب والشيعة العجم، لكن الروابط لا يجوز أن تكون على حساب الأوطان ولا أن تكون روابط للدول العابرة في مشاريعها العابرة للحدود والاوطان.”

وفي هذا السياق، دعا الأمين الدول العربية إلى ما وصفه “بإظهار صوت الشيعة العرب” في المنطقة، ضمن الحاضنة العربية، وقال: “على العرب أن يظهروا صوت الشيعة العرب وإذا كانت إيران قادرة على إظهار صوت التطرف والولاء لها، فعلى العرب أن يظهروا صوت الاعتدال والولاء للوطن وهو موجود.”

وبين الأمين أنه منذ بداية مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، أكد عدم شرعية هذه المشاركة، وأضاف الأمين قائلا حول مستقبل لبنان السياسي والحرب في سوريا: “كنا نود أن يكون لبنان بعيدا عن التأثر بالحرب في سوريا، ورفضنا تدخل حزب الله في سوريا وقلنا لا توجد شرعية دينية في المشاركة بالحرب على الاراضي السورية “.

ورأى الأمين أن على جميع التنظيمات المسلحة في سوريا الخروج منها للوصول إلى حل سياسي، وأن على حزب الله وغيره من التنظيمات المسلحة الخروج من سوريا وأن يسعى المجتمع الدولي لوقف هذا النزيف ولوقف سفك الدماء هناك.

المصدر: سي ان ان