الأمين العام للجماعة الإسلامية يرفض الضغوط التي تمارس على الرئيس المكلف ويحذّر من أن الإحتقان قارب حد الإنفجار

غرّد الأمين العام للجماعة الاسلامية في لبنان، الأستاذ عزّام الأيوبي، عبر حسابه على تويتر معلقاً على الضغوطات التي تمارس على رئيس الحكومة المكلف، والتي تتجاوز الصلاحيات الدستورية وتحاول تكريس أعراف جديد، محذراً من أن تلك الضغوط تنمّي الشعور بالغبن والاحتقان وتقارب حد الإنفجار، ناصحاً المعنيين بتشكيل الحكومة التوقف عن ممارسة تلك الضغوط، خاتماً تغريدته بالسؤال : “أليس منكم رجل رشيد”.

وقدجاء في نص تغريدة الأمين العام للجماعة: “نصيحة إلى كل المعنيين بتشكيل الحكومة: “توقفوا عن ممارسة الضغوط على الرئيس المكلف من أجل تقديم تنازلات إضافية أو القبول بصيغ مرفوضة من غالبية الساحة السنية، فالإحتقان والشعور بالغبن في هذه الساحة قد قارب حد الإنفجار، وعندها لن يضمن أحد كيف ستنتهي الأمور”

#أليسمنكمرجل_رشيد.