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الأمين العام للجماعة الإسلامية يرفض الضغوط التي تمارس على الرئيس المكلف ويحذّر من أن الإحتقان قارب حد الإنفجار

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