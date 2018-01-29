الأمين العام لجامعة الدول العربية يكرم الرئيس التنفيذي لعرب سات

كرم الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد / أحمد ابو الغيط الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية – عرب سات على جهوده التي بذلها في إطار منظومة العمل العربي المشترك ، وجاء هذا التكريم خلال المؤتمر الاعلامي الاول لمؤسسات العمل العربي المشترك الذي عقد في القاهرة بحضور المنظمات العربية المتخصصة وحشد من الإعلاميين العرب.

وقدم معاليه درع التكريم إلى المهندس خالد بن أحمد بالخيور الرئيس التنفيذي لعرب سات تقديراً للدور الكبير الذي قام به في مجال العمل العربي المشترك ، وأشاد الأمين العام بالأداء المتميز لعرب سات في مجال الاتصالات الفضائية ، والذي نقلها إلى مصاف الشركات العالمية المالكة والمشغلة للأقمار الصناعية .من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية