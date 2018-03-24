الأمير هاري يقلع عن التدخين بطلب من خطيبته !!

أفادت تقارير صحافية بأن الأمير البريطاني هاري وافق على طلب خطيبته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، وهو الإقلاع عن التدخين، خاصة لأنها ليست مدخنة ولا تريد أن تتعرض للانبعاثات الناجمة عن السجائر.

ووفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني، أقدم الأمير على الإقلاع عن التدخين منذ فترة قصيرة بالفعل بمساعدة طبيبة متخصصة.

وتطمح ماركل، البالغة من العمر 36 عاماً، إلى تأسيس «عائلة جملية» مع الأمير هاري بحسب ما نقلته التقارير.

كما أكدت مصادر مقربة من ماركل للـ«ديلي ميل» أنها «تريد إنجاب الأطفال على الفور» بعد عقد قرانهما المقرر في مايو (أيار) المقبل.