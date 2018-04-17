الأمير هاري وخطيبته يختاران مصور حفل زفافهما

أعلن مكتب الأمير البريطاني هاري أنه وخطيبته الأميركية ميغان ماركل اختارا مصور الموضة المقيم في نيويورك أليكسي لوبوميرسكي ليكون مصور حفل زفافهما الشهر المقبل.

والتقط لوبوميرسكي صور حفل خطبة هاري وميغان، وكان مساعداً لماريو تيستينو الذي اشتهر بالصور التي التقطها للأميرة الراحلة ديانا والدة هاري.

وقال لوبوميرسكي في بيان “لا يمكنني وصف سعادتي ولا يمكنني أن أحظى بشرف أكبر من تصوير هذا الحدث التاريخي”.

وأضاف: “بعد أن التقطت صور خطبة الأمير هاري والآنسة ماركل، فسيكون من دواعي سروري أن أشهد مجدداً بداية الفصل المقبل من قصة حبهما الرائعة”.

وسيتزوج الأمير هاري (33 عاماً)، وهو حفيد الملكة إليزابيث والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، من ماركل (36 عاماً)، نجمة المسلسل التلفزيوني الأميركي (سوتس)، في وندسور يوم 19 أيار المقبل.

المصدر: رويترز