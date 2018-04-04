الأمير فيليب يدخل المستشفى لإجراء جراحة

أعلن قصر باكنغهام أن زوج الملكة إليزابيث، الأمير فيليب، نقل إلى المستشفى لإجراء جراحة في الفخذ.

وقال القصر إن فيليب دخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن بعد ظهر الثلاثاء وسيخضع لعملية جراحية يوم الأربعاء. حسب أسوتشيدبرس.

وقال القصر في بيان، إن دخول المستشفى والجراحة كان مخططا لهما مسبقا.

غاب فيليب عن العديد من الأحداث العامة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قداس كنيسة عيد القيامة في وندسور.

وابتعد الأمير (96 عاما) إلى حد كبير عن الحياة العامة، لكنه يرافق الملكة في بعض الأحيان.

وكان يعاني سابقا من مشاكل في القلب.