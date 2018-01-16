الأميرة تشارلوت تتحدث لغتين.. لهذا السبب!

أثارت الأميرة تشارلوت، ابنة الأمير ويليام ضجة كبيرة منذ دخولها الى الحضانة هذا الأسبوع، بثقتها وقوة شخصيتها.

ونشرت مجلة people الصور التي التقطتها كيت ميدلتون لابنتها التي بدت رائعة الجمال.

وقال مصدر بريطاني إن تشارلوت “جميلة جدا وواثقة في نفسها جدا”، مؤكداً أنها “مليئة بالطاقة ومهذبة جدا”.

وتكمل تشارلوت عامها الثالث في آيار المقبل.

وعرف إن تشارلوت تتحدث بعض الإسبانية أيضاً بالإضافة إلى الإنكليزية، حيث إن جليستها إسباينة، حسب المجلة.

وقد اختار كل من ويليام وكيت حضانة “ويلكوكس” لابنتهم تشارلوت.

وقال مصدر ملكي إنهم اختاروا الحضانة واعتبروها خطوة جيدة في بداية حياة تشارلوت التعليمية، كما أنهم انبهروا بفريق العمل في الحضانة.