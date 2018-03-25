الأمن المصري يحدد هوية منفذي محاولة الاغتيال بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء السبت، من تحديد هوية عدد من منفذي محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، إذ تتواصل عمليات التمشيط للبحث عن المتورطين.

ونقلت قناة “العربية” أن كاميرات مراقبة وتفريغ، بالإضافة إلى تحقيقات الأمن حددت هوية منفذي العملية، ويجري حاليا التأكد من أماكن تواجدهم بعد هروب عناصر منهم بعد الهجوم مباشرة.

وقالت المعلومات الأولية إن العناصر الإرهابية استأجروا إحدى الشقق في مدينة الاسكندرية لتخطيط لتنفيذ العملية.

وكان جهاز الأمن الوطني أكد أن الهدف كان معدا له مسبقاً، وهو اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وأمس السبت، انفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بلإسكندرية مستهدفة موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، الذي نجا لأنه لم يكن متواجداً بالموكب حينها.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة.