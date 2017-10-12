الأمن العام: توقيف سوري لتواصله مع قياديين في التنظيمات الارهابية والعمل لصالحهم

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الاتي:

” في إطار متابعتها للتنظيمات الارهابية وخلاياها النائمة، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو (م.خ.ر) تولد 1991 من الجنسية السورية لتواصله مع اشخاص ينتمون الى تنظيمات ارهابية.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبأنه عمل كأمني لصالح تنظيم داعش الارهابي في بلدة عرسال وتواصل مع عدد من قياداته وكان يزودهم بمعلومات عن شخصيات وعناصر امنية داخل البلدة بهدف تصفيتهم.

وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين”.