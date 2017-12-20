الأمن الداخلي: تحويل السير عن المسلك الغربي لبولفار فؤاد شهاب في طرابلس بسبب أعمال التزفيت

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“استكمالا لأعمال تعبيد بوليفار فؤاد شهاب – طرابلس، ستقوم الشركة المتعهدة بتعبيد المسلك الغربي، ابتداء من مستديرة أبو علي وصولا إلى تقاطع المئتين مقابل “صيدلية علم الدين”، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 21/12/2017 ولغاية يوم الجمعة 22/12/2017.

ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور كليا على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى المسلك الشرقي (ليصبح بإتجاهين)، وإلى المحجر الصحي – خلف جامعة العزم والسعادة، وذلك إلى حين انتهاء الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.