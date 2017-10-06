الأمم المتحدة: 8 آلاف طفل ضحايا حروب العام الماضي

أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر أمس (الخميس)، بأن أكثر من ثمانية آلاف طفل سقطوا قتلى أو جرحى في صراعات مسلحة حول العالم خلال العام الماضي.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذا الرقم بأنه «غير مقبول».

وذكر التقرير أنه في أفغانستان، كان هناك ثلاثة آلاف و512 طفلا سقطوا ضحايا للقتل أو التشويه، في زيادة بمقدار الربع مقارنة بعام 2015. وفي اليمن بلغ العدد ألفا و340 طفلا، وفي سوريا ألفا و299 طفلا.

وكشف التقرير عن أن مئات الأطفال تم تجنيدهم بصفتهم جنودا أو تعرضوا لعنف جنسي أو تم استهدافهم في هجمات على مدارس.