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الأمم المتحدة: نحو 104 آلاف مدني فروا من عفرين
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الأمم المتحدة: نحو 104 آلاف مدني فروا من عفرين
الأمم المتحدة: نحو 104 آلاف مدني فروا من عفرين
فى:
20 مارس 2018, 11:55
فى:
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الأمم المتحدة: نحو 104 آلاف مدني فروا من عفرين
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الأمم المتحدة: فرار 45 ألف شخص من الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية
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