الأمم المتحدة: جنوب السودان يستقبل بفتور مبادرة سلام لإنهاء الحرب

استقبلت حكومة جنوب السودان بفتور مبادرة سلام إقليمية جديدة وصفتها الولايات المتحدة بأنها “الفرصة الأخيرة” لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في البلد الأفريقي الوليد، حسب ما قال رئيس قوات حفظ السلام الأممية الثلاثاء.

وألقى مجلس الأمن بثقله خلف جهود مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” لإطلاق عملية السلام عبر “منتدى إحياء” اتفاق السلام الموقع عام 2015 للدفع من أجل تطبيق وقف دائم لإطلاق النار ومباحثات لإنهاء الحرب.

وأفاد جان بيير لاكروا نائب الأمين العام لقوات حفظ السلام أمام مجلس الأمن “بالنسبة لمنتدى إحياء اتفاق السلام المعلن من إيغاد، أبدت الحكومة في جنوب السودان ردا فاترا”.

والتقى وزراء خارجية دول إيغاد السبع برئيس جنوب السودان سلفا كير هذا الشهر، كما التقوا بزعيم المتمردين رياك مشار في منفاه في جنوب أفريقيا.

وتابع لاكروا أن كير “ملتزم كما تشير التقارير بدعم المنتدى فيما يطلب سلسلة من التوضيحات عن أهدافها، وهو ما وافقت إيغاد أن تقدمه بشكل مكتوب”.