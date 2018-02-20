وذكر منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومتزيس، الاثنين، في بيان “أفزعتني وأحزنتني جدا تقارير حول اعتداءات مرعبة ضد 6 مستشفيات في الغوطة الشرقية خلال 48 ساعة، مما خلف قتلى وجرحى”.

وتتعرض الغوطة الشرقية قرب دمشق منذ ثلاثة أيام لقصف عنيف تنفذه طائرات النظام السوري، وارتفعت حصيلة الضحايا، يوم الثلاثاء، إلى حوالي 90 قتيلا.

وخرج مستشفى رئيسي في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق عن الخدمة ، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه للقصف، وفق ما أفادت الجمعية الطبية السورية الأميركية التي تدعمه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “طائرات روسية قصفت المشفى بصواريخ ارتجاجية”، موضحا أنها “المرة الأولى التي تنفذ فيها روسيا غارات على الغوطة الشرقية منذ ثلاثة أشهر”.

وأشار المرصد السوري أن القصف على الغوطة الشرقية يقتل أكثر من مئة مدني لليوم الثاني على التوالي.