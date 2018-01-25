الأمم المتحدة تسعى لزيادة المساعدات للبلديات التي تتحمل اعباء النازحين

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مساعد الوكيل العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينكا ترافقه السفيرة بيرنيلا كارديل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان.

وشكر الموفد الدولي الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات على الجهود المبذولة على صعيد النازحين السوريين ونقل تقدير الأمم المتحدة للتضحيات التي يتحملها لبنان.

وأشار ينكا الى ان “المنظمة الدولية تسعى من جهة إلى زيادة المساعدات للبلديات التي تتحمل أعباء هذا النزوح، وتعمل من جهة أخرى على تسريع التوصل الى حل سياسي للازمة السورية، في شكل يفتح المجال امام ايجاد مخرج لمشكلة النزوح”.

كما أكد ينكا ان “الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها وتوظف كل قدراتها من أجل المساعدة في انجاح مؤتمرات روما 2 وباريس وبروكسيل”.