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الأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأميركي الذي يدين حماس
الأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأميركي الذي يدين حماس
فى:
6 ديسمبر 2018, 23:39
فى:
الأخبار
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الأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأميركي الذي يدين حماس
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