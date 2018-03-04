الأمم المتحدة ترسل مساعدات الاثنين إلى الغوطة الشرقية

أعلنت الأمم المتحدة في بيان الأحد أنها تنوي إرسال مساعدات الاثنين إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، والتي تتعرض منذ أسبوعين لحملة عسكرية من قبل القوات الحكومية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن القافلة المرتقبة ستتوجه إلى دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، تتألف من “46 شاحنة تقل حاجات طبية وغذائية، فضلاً عن طعام لـ27500 شخص ممن هم بحاجة إليه”.

وأعرب الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية، علي الزعتري، في البيان عن أمله في أن تجري الأمور وفق المخطط، مشيراً إلى أن “قافلات أخرى ستتبع” لاحقاً. وقال: “فرقنا على الأرض جاهزة للقيام بما يجب لتحقيق الأمر”.

وأوضح البيان أن “الأمم المتحدة وشركاءها حصلوا على موافقة لإدخال مساعدات لـ70 ألف شخص ممن هم بحاجة في المنطقة المحاصرة”، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة حصلت على ضمانات لإرسال ما تبقى من إمدادات في 8 آذار/مارس”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأحد، أن العنف تصاعد في منطقة الغوطة الشرقية، رغم النداء الذي وجهته المنظمة الدولية قبل أسبوع لوقف إطلاق النار.

ووصفت المنظمة قصف الجيب السوري المحاصر بأنه عقاب جماعي للمدنيين “غير مقبول بالمرة”.

ماكرون

من جهته، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني “ممارسة الضغوط الضرورية” على النظام السوري لوقف الهجمات على السكان في الغوطة الشرقية المحاصرة، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان “خلال هذا التشاور الهاتفي، حض رئيس الجمهورية نظيره الإيراني بقوة على ممارسة الضغوط الضرورية على النظام السوري لوضع حد للهجمات العشوائية على السكان المحاصرين في الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الطبية الحرجة”.

ماي وترامب

في السياق نفسه، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حملا النظام السوري وروسيا “كامل المسؤولية عن المعاناة الإنسانية الرهيبة” التي تشهدها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتشاورت ماي وترامب هاتفيا، الأحد، وقالت الرئاسة البريطانية في بيان أنهما “بحثا (الأزمة في) سوريا والوضع الإنساني المرعب في الغوطة الشرقية. وتوافقا على اعتبار ذلك كارثة إنسانية وعلى أن النظام السوري وروسيا، بوصفها الداعم الرئيسي للنظام، يتحملان كامل المسؤولية عن المعاناة الإنسانية الرهيبة”.

وذكرت متحدثة من مكتب ماي أن رئيسة الوزراء وترامب اتفقا على ضرورة أن تستخدم روسيا نفوذها لحمل الحكومة السورية على وقف حملتها في الغوطة الشرقية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الحكومة السورية هجماتها في الغوطة الشرقية للسيطرة على آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.