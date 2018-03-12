الأمم المتحدة: ألف شخص بحاجة للإجلاء من الغوطة الشرقية

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا، الاثنين، الحاجة العاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وقالت الناطقة باسم المكتب، ليندا توم، لوكالة فرانس برس، إن “هناك أكثر من ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي”، موضحة أن “معظمهم من النساء والأطفال”.

وكان الجيش الروسي، قد أعلن في وقت متأخر، الأحد، أنه تمكن من إجلاء 52 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، من الغوطة الشرقية في سوريا، بعد محادثات مع النظام.

وقال في بيان إن مدنيين وسكاناً من مدينة مسرابا نقلوا إلى مخيم مؤقت للاجئين حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حملة عشوائية من القصف من قبل النظام وروسيا قتلت نحو 1100 مدني في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.