رغم تأخر البساط الابيض، الا ان الثلوج أبت أن تغير عاداتها وان تحرم اللبنانيين من هذا المشهد.

وها هي مراكز التزلج في منطقتي فاريا وكفرذبيان تتحضر لافتتاح موسمها بعد انحسار العاصفة. فبعد ان وصلت سماكة الثلوج الى 80 سنتمترا، اصبحت المدرجات مناسبة وامنة لاستقبال محبي رياضة التزلج.

الثلوج التي لم تتوقف ليلا غطت كامل الجرد الشمالي ووصلت الى اهدن و بشري و حصرون والارز.

وتكللت جبال عرسال وبعلبك في البقاع ايضا بالثلوج التي عزلت العديد من القرى الجنوبية في العرقوب، خصوصا شبعا وكفرشوبا وكفرحمام بعدما تجاوزت سماكتها في شبعا العشرة سنتمرات.

وأدت العاصفة التي رمت بثقلها ليلا، الى محاصرة ثمانية مواطنين في سياراتهم في أعالي صنين ووسط ظروف صعبة تمكنت عناصر الدفاع المدني من انقاذهم.

وفي عكار، اعيد فتح كافة الطرقات الجبلية المؤدية الى القرى والبلدات في منطقة جرد القيطع والتي كانت قد قطعت بسبب تراكم الثلوج.

وقبل أن تنحسر العاصفة، تسببت الامطار والرياح بأضرار في شبكات الكهرباء والهاتف في بيروت ومناطق اخرى بفعل اشتداد الرياح التي لامست المئة كيلومتر في الساعة. وقد أدت الرياح العاتية الى تأخر هبوط بعض الطائرات في مطار رفيق الحريري ليلا، والى وقوع حوادث سير بالجملة وأضرار جراء سقوط لوحات اعلانية في مناطق مختلفة.

في صيدا، ادت الأنواء البحرية العالية الى اغلاق حركتي الملاحة والصيد البحري في المرفأ. أما في صور، فأدى ارتفاع الموج الذي تجاوز السبعة امتار الى غمر بعض المراكب.

كما الجنوب، خلفت العاصفة في طرابلس أضرارا في الممتلكات، كما اجتاحت المياه مرفأ جبيل.