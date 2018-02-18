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مسؤول كردي: الجيش السوري ستدخل منطقة عفرين خلال يومين
أمطار جارفة وأضرار السيول تجتاح منازل ومزروعات عدة مناطق لبنانية
اللوائح الانتخابية لحزب الله وحركة أمل ستعلن غدا.. وأطراف معارضة تراهن على خرقها
الحريري يدعو إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة لحماية دور العاصمة
مجلس الوزراء يستعد لمناقشة مشروع موازنة 2018 والإصلاحات المطلوبة
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الأمطار الجارفة وأضرار السيول.. التفاصيل في النشرة المسائية
الأمطار الجارفة وأضرار السيول.. التفاصيل في النشرة المسائية
فى:
18 فبراير 2018, 19:22
فى:
أخر الأخبار
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الأمطار الجارفة وأضرار السيول.. التفاصيل في النشرة المسائية
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