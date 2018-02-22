الأعشاب المنزلية.. هل هي مفيدة أم مضرة؟

تساعد الكثير من الأعشاب في علاج مختلف الأمراض مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم ومنها ما يعالج أيضاً اضطراب الهرمونات، لكن إن زاد الشيء عن حده انقلب ضده.

فالخبراء يحذرون من الإسراف في تناول الأعشاب من دون استشارة الطبيب. ونبّه المركز الوطني للصحة التكاملية في أميركا إلى الإسراف في تناول بعض الأعشاب التي تباع في الأسواق وتستخدم في المنزل مثل عشبة “سانت جورج”، لما قد تسببه من مخاطر صحية كبيرة. وتستخدم هذه النبتة منذ القدم لتخفيف أعراض الاكتئاب كما يستخدم الزيت المستخرج منها في المساعدة على التئام الجروح وعلاج الأكزيما.

ووفق ما أفاد المركز في موقعه على الإنترنت فهذه العشبة يمكن أن يكون لها تفاعلات خطيرة مع عدد كبير من الأدوية، بسبب تأثيرها على الكبد والطريقة التي يستقبلها بها.

هذا ومن الممكن أن يسبب الإسراف في تناول الأعشاب ضررا كبيرا للكبد أو الكلى بسبب تفاعلها مع العقاقير الأخرى. وتؤكد الدكتورة احسان علي بمركز خدمة الاستقبال والإرشاد في بيفرلي هيلز أنه يجب على أي شخص استشارة طبيبه أولا قبل تناول الأعشاب المنزلية فليس بالضرورة أن تكون كلها آمنه ومفيدة. كما حذرت في حوارها مع موقع “ريدرز دايجست” من عدم التأكد من صلاحية تلك الأعشاب ومن تناول مكملات الأغذية العشبية غير الحاصلة على موافقة إدارة الاغذية والعقاقير، حيث أنه ربما يكون لها العديد من المخاطر المحتملة والآثار الجانبية.

وفي السياق ذاته، كانت الجمعية الأمريكية لطب الأعشاب قد دعت المرضى المقبلين على عمليات جراحية إلى التوقف عن تناول الأعشاب قبل أسبوعين على الأقل من إجراء أي عملية جراحية إلى غرفة العمليات وذلك تجنباً للتغيرات الممكنة في ضغط الدم ونبض القلب.

المصدر: صبايا ستايل