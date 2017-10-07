الأسمر: نحذر من زيادة أي ضريبة تصيب ذوي الدخل المحدود

شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في حديث اذاعي على ضرورة أن تكون الضرائب التي ستقر في مجلس النواب بعد غد الاثنين قانونية كي لا يتم الطعن بها مرة جديدة، محذراً من زيادة أي ضريبة تصيب ذوي الدخل المحدود.

ورداً على سؤال، اقترح الأسمر فرض ضرائب آنية وسريعة على بعض السلع المستوردة من الأسواق الاوروبية المشتركة والالكترونيات المستوردة من الولايات المتحدة والصين، اضافة الى استعادة الدولة للميكانيك.

واذ طالب مجلس الوزراء بتزويد الاتحاد العمالي العام بموازنة العام 2018 قبل اقرارها لابداء رأيه فيها، أشار الى أهمية البدء بمكافحة الفساد ووقف مزاريب الهدر، معتبراً أن الصراع السياسي الحاصل يجب أن لا ينعكس على عمل المؤسسات.

وعن امكانية الطعن بقانون السلسلة مرة ثانية، شدد الأسمر على ضرورة الفصل بين السلسلة والقانون الضريبي من جهة وبين الموازنة والقانون الضريبي من جهة أخرى، لافتاً الى أن قطع الحساب واقع معقد جداً يدخل ضمن الصراع السياسي الحاصل.

وطالب الأسمر لجنة المؤشر بالانعقاد للبحث في موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص ضمن حوار جدي وواقعي.