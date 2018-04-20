“الأرض الآن”.. تغطية مباشرة للكوكب!

تعتزم شركة “أيه ستالايت” إطلاق شبكة من الأقمار الصناعية بتكلفة مليار دولار أميركي، لتوفير “تغطية مباشرة” للأرض.

وسيمول مشروع “الأرض الآن” الرئيس التنفيذي السابق لشركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، بمليار دولار أميركي، بالإضافة إلى شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة “سوفت بانك”.

وتخطط شركة “أيه ستالايت”، التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا لها، لإطلاق 500 قمر صناعي لتغطية الغلاف الجوي للأرض عبر الفيديو، وتقديم تعليقات مباشرة على مدار الساعة.

وقال مؤسس شركة “إيرث ناو” راسل هانيغان: “هدفنا بسيط، نريد ربط الناس بصريا بما يجري في الأرض في كل لحظة”.

وستكون هذه الخدمة متاحة للعملاء الحكوميين والتجاريين، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، إذ سيكون بمقدورها تتبع الصيد غير القانوني ومراقبة أنظمة الطقس وتتبع عمليات الهجرة الطبيعية.