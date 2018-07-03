الأردن: سنرد على أي محاولات “تسلل إرهابي” من درعا

أعلن الجيش الأردني في بيان له عن تخوفه من استغلال تنظيم داعش ومتطرفين آخرين لأزمة الفارّين من محافظة درعا جنوب سوريا.

وأكد الجيش الأردني في البيان أن قواته سترد بقسوة على كل محاولة تسلل إلى الحدود بغرض تنفيذ عمليات إرهابية.

ونوّه الجيش أنه سيستقبل حالات طبية بغرض العلاج، وسيعيدها بعد الشفاء إلى الداخل السوري.

من جهة أخرى، زار أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، موسكو الثلاثاء للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وبحث هدنة أو وقف لإطلاق نار في الجنوب السوري بين النظام والمعارضة، بشروط مغايرة عن شروطِ اتفاقية خفض التصعيد.

وكان الأردن قد لعب دوراً في المفاوضات التي انتهت سلمياً في قرابة عشر بلدات.

فيما رفض ممثلو المجالس المحلية والجمعيات الأهلية في مدنية بصرى الشام الاتفاق الذي أبرمه فصيل شباب السنة التابع للمعارضة المسلحة بشكل منفرد مع روسيا، متهمين قائد هذا الفصيل بخيانة الأهالي.

وكانت إحدى فصائل المعارضة المسلحة، والتي تدعى قوات شباب السنة قد أبرمت اتفاقاً مع روسيا يقضي بتسليم مدينة بصرى الشام لنظام الأسد كون هذا الفصيل هو الفصيل العسكري الوحيد الذي يسيطر على المدينة، وفعلا بدأ الأمر بتسليم لواء شباب السنة عدداً من مدرعاته الثقيلة لقوات النظام، قبل أن يعلم الأهالي أي شيء عن مستقبل مدينتهم.