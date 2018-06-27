الأرجنتين إلى ثمن نهائي المونديال بفوز قاتل على نيجيريا

تأهل منتخب الأرجنتين إلى ثمن نهائي من كأس العالم، بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

وأحرز ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 14، فيما عادل فيكتور موزيس النتيجة بضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما انتظر ماركوس روخو حتى الدقيقة 86 لإحراز الهدف الثاني للأرجنتين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الألبيسيليستي إلى النقطة 4 في المركز الثاني، خلف كرواتيا المتصدرة، فيما تجمد رصيد نيجيريا عند النقطة 3 وينهار حلمها في التأهل.