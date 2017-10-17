الأجهزة الأمنية الكويتية تعتقل عنصرين من شبكة احتيال دولية

اعتقلت الأجهزة الأمنية الكويتية عنصرين تابعين لمنظمة دولية متخصصة في النصب والاحتيال وغسل الأموال.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن “أحد المقبوض عليهما يحمل جنسية دولة جنوب أفريقيا، والآخر يحمل الجنسية النيجيرية وصادر بحقه حكم من محكمة الجنايات الكويتية بالحبس 10 سنوات”.

وأضافت أن “الشبكة الدولية كانت توجه رسائل للمواطنين والمقيمين لاستدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة أولية لإنشاء علاقة صداقة ثم الحصول على البيانات الشخصية للأفراد وطلب مساعدتهم في عملية نقل الأموال التي بحوزة أعضاء شبكة الاحتيال بدعوى الرغبة في الإقامة الدائمة في دولة الكويت”.

وتابعت أن “الشبكة تقوم بعد ذلك بالنصب والاحتيال عن طريق تحرير بوالص شحن مزورة وتعبئتها يدويًا لإيهام المواطنين والمقيمين بوجود شحنة تحتوي على ملايين الدولارات مرسلة من إحدى الدول عن طريق شركة شحن في طريقها إلى الضحايا”.