الأتراك سيتوجهون صباح الأحد الى صناديق الإقتراع لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين

قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، أوقفت الشرطة التركية أربعة عشر شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

مصادر أمنية، قالت إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، أطلقت عملية للقبض على عناصر من داعش بعد حصولها على معلومات استخباراتية تفيد باستعدادهم لتنفيذ هجوم قبيل الانتخابات المقررة الأحد، موضحةً أن الفرق داهمت أماكن عدّة في العاصمة بشكل متزامن، وبيّنت المصادر أن جميع الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وأنه صودرت وثائق ومسلتزمات عديدة خلال تفتيش منازلهم.

سياسياً، تعهد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بخفض عدد الوزارات إلى ستة عشر، وإسراع وتيرة عملية اتخاذ القرار في ​الحكومة​ المقبلة في حال فوزه بالانتخابات​، والتي تؤذن بالتحول إلى نظام حكم رئاسي تنفيذي.

وأشار أردوغان الى أنه عندما كان رئيسا للوزراء كانت هناك سبعة وثلاثين وزارة، وخفضها إلى ستة وعشرين.

في المقابل، قالت أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد.

وتأتي الانتخابات التي تعد الأكثر أهمية منذ عقود، بعد أكثر من عام على فوز أردوغان في الاستفتاء على تغيير دستور تركيا لإقامة نظام رئاسة تنفيذية.