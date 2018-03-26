اكتمال العمل باول محطة نووية سلمية في الامارات

اكتملت الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الامارات.

وجرى الاحتفال بالإعلان في موقع العمليات الإنشائية للمحطة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وبذلك تكون الإمارات أول دولة عربية تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية.

وقال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إنّ اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد “إنجازا تاريخيا لدولة الإمارات”، كما أشاد بالكوادر الإماراتية ودورها القيادي في إنجاز المشروع.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد “اكتملت وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”.

ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى 92 في المئة والمحطة الثالثة إلى 81 في المئة والرابعة إلى 66 في المئة، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86 في المئة.

وتوفر المحطات الأربع ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن في السنة.