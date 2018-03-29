اكتشف مميزات أول سيارة كهربائية ثلاثية الأبعاد

أطلقت شركة «إكس أي في» سيارة كهربائية تطبع بتقنية ثلاثية الأبعاد بسعر منخفض مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.

ولا تكلف السيارة الجديدة الفريدة من نوعها في العالم إلا 9300 دولار أميركي، ولا تحتاج سوى 3 أيام لطباعتها وتصنيعها.

والسيارة الذكية الصغيرة يمكنها أن تمشي 93 ميلاً بعد أن يتم شحنها، ولكن لا تتعدى سرعتها القصوى الـ43 ميل – ساعة.

وتقوم شركة «بولي ميكير» المسؤولة عن طباعة السيارة باستخدام مادة البلاستيك في بناء جسم الآلة، لكنها تستعمل المواد الأساسية في بناء المحرك والهيكل، ما يضمن سلامة السائق.

المصدر: الشرق الأوسط