اكتشاف أقدم وشم في تاريخ البشرية على جثتي زوج مومياء

اكتشف باحثون بريطانيون أقدم وشم في تاريخ البشرية على جثتي زوج مومياء مصريتين توجدان في المتحف البريطاني بلندن يعود عمرهما إلى 5 آلاف سنة.

واستعمل الباحثون تقنية المسح بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف وشم ثور بري وأغنام بربرية في أعلى ذراع المومياء الذكر فيما رسم على أسفل الكتف اليمنى للأنثى أربعة وشوم تشكل حرف S، بالإضافة إلى رسم آخر.

ووفقا لـ«بي بي سي » البريطانية، فإن المومياوتين عاشتا خلال عصر ما قبل الأسرات في مصر قبل فرعون الأول وتوحيد البلاد المصرية في عام 3100 قبل الميلاد.

وتعرف المومياء الأنثى باسم المرأة جيبلين ووجدت خلال عمليات التنقيب في شمال مصر بالقرب من مدينة الأقصر الحديثة.

وقال دانيال أنطوان، أحد المؤلفين الرئيسيين للورقة البحثية ومنسق المتحف البريطاني للأنثروبولوجيا الفيزيائية، إن الاكتشاف قد «حول» فهمنا لكيف عاش الناس في هذه الحقبة».

وأضاف: «الآن فقط نكتسب رؤى جديدة في حياة هؤلاء الأفراد الذين تم الحفاظ عليهم، هذا مذهل، ما تم التوصل إليه يجعلنا نعيد التفكير في فرضية ظهور الوشم في أفريقيا منذ ألفية فقط».

تم العثور على المومياء الذكر منذ نحو 100 سنة. وأظهرت الأشعة المقطعية السابقة أنه كان بين 18 و21 سنة عندما مات من طعنة الجرح في الظهر.

وكان يعتقد أن اللطخات المظلمة على ذراعه غير مهمة، إلى أن كشفت الأشعة تحت الحمراء أنها كانت وشماً يمثل اثنين من الحيوانات المتداخلين قليلاً.

وتم العثور على المومياوات في جيبلين في الجزء الجنوبي من صعيد مصر، على بعد نحو 40 كلم جنوب مدينة الأقصر.

وقد دفن الأفراد في مقابر ضحلة دون أي إعداد خاص، ولكن أجسادهم كانت محفوظة طبيعيا بسبب حرارة وملوحة وجفاف الصحراء.