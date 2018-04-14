اكتشاف أدلة تؤكد وجود “بركان عظيم” على سطح المريخ

توصل علماء فضاء إلى أدلة على وجود “بركان عظيم” على سطح كوكوب المريخ.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تعتبر ومعهد علوم الكواكب أنه حوض دائري واسع نتج عن حدث كبير في الماضي البعيد، إلا أن الصور الجديدة والبيانات الطبوغرافية تشير إلى أنه بقايا ثوران بركاني عظيم.

وتأتي هذه البيانات من مجموعة المركبات الفضائية، التي تدور حاليا حول الكوكب الأحمر، بما في ذلك “Mars Odyssey” و”Global Surveyor” و”Reconnaissance Orbiter”، وكذلك مركبة “Express” التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

ويعتقد الفريق أن اندلاع البركان حدث بطريقة مذهلة، حيث قذف الصهارة المحملة بالغاز عبر المناظر الطبيعية.

وبهذا الصدد، قال جاكوب بليتشر، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا: “هذا النوع من الانفجارات يغير قواعد اللعبة، ويقذف الرماد وغيره من المواد بشكل أكبر مقارنة ببراكين المريخ الأصغر”.

وبعد قذف المادة من البركان، يمكن أن تنهار الأرض المحيطة، ما يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها فوهة بسبب الحدث الكبير.