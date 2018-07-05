إقليم الخروب مهدد بيئيا وصحيا بسبب انتشار النفايات

لا تزال المكبات العشوائية تنتشر في اقليم الخروب، بالرغم من انضمام المنطقة الى خطة النفايات وقيام شركة city blue بتجميعها يومياً، إلا أن تلك المتراكمة لا تزال موجودة في المكبات.

كلاب مفترسة، حشرات، روائح نتنة، بالإضافة الى الحرائق بين الحين والآخر. هذا هو واقع الحال في الإقليم.

ويؤكد رؤوساء البلديات أنّ الحديث عن هبة اوروبية للمساعدة تبدو غير مؤكدة في المدى المنظور.

هي أزمة قديمة متجددة تهدد اقليم الخروب بيئيا وصحيا، عوضا عن شلها حركة السياحة البحرية التي تعتمد عليها المنطقة.

تقرير: حسن درويش