اقرار تعيينات جديدة ومساعدة بقيمة 30 مليون دولار لعرسال

حضرت الاوضاع الاقتصادية في البلاد بقوة على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وبحثت الجلسة الى جانب جدول الاعمال، الوضع الاقتصادي كما تطرقت الى مذكرة دولة الكويت وقد طلب خلالها الرئيس عون من الوزراء اعداد خطة عمل متكاملة كل في وزارته تحدد الاولويات وآليات التطبيق للوصول الى خطة اقتصادية شاملة.

وابلغ عون مجلس الوزراء بالمراجعات التي تلقاها حول السلسلة والاحكام الضريبية من نقابيين ومسؤولين تربويين ومن مجلس القضاء الاعلى ونقباء المهن الحرة والمتقاعدين العسكريين وغيرهم، داعيا الى تقييم هذه الملاحظات بموضوعية ودقة.

ثم قدم عون عرضا مفصلا عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد في ضوء تقارير اعدتها مراجع مالية مختصة، مع توقعات لما سيكون عليه هذا الوضع في السنوات المقبلة، مشددا على ان الضرورة ملحة لاقرار خطة اقتصادية شاملة والاسراع في تنفيذها.

وتحدث فخامة الرئيس ودولة الرئيس عن المذكرة التي قدمتها دولة الكويت الشقيقة وما ورد فيها، فأكد مجلس الوزراء على متانة العلاقات اللبنانية-الكويتية منذ عشرات السنوات، والدور الذي لعبته الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل انواع الدعم لاسيما في الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان.

وشدد مجلس الوزراء على معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به وذلك انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال الجلسة عرض الرئيس الحريري على مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الى الولايات المتحدة والمواضيع التي بحثها مع الرئيس الاميركي واعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، ومن بينها مسألة العقوبات المطروحة، لافتا الى ان التفاعل كان ايجابيا مع المواقف التي عرضها.

كما تطرق الحريري لموضوع سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، ومشروع الموازنة، فاشار الى وجود اعتماد بقيمـــة 1200 مليار ليرة يغطي السلسلة.

وأكد ان الهيئات والمرجعيات التي راجعت فخامة الرئيس في موضوع السلسلة والاحكام الضريبية، زارته هو ايضا وعرضت ملاحظاتها والتي يمكن التفاعل معها من دون الحاجـــة الى اعادة فتح النقاش حول السلسلة وتوابعها من جديد، علما انه ينبغي مقاربة الوضع الاقتصادي بدقة ومسؤولية، علما – اضاف دولة الرئيس- ان الاستقرار السياسي والامني يقلل حتما من الصعوبات المالية.

واعتبر دولة الرئيس ان هذا الاستقرار يفسح في المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الكبرى للدولة ويؤمن تدفقا ماليا من الخارج الى الداخل.

ثم قدم دولة الرئيس عرضا للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان منذ العام 2001 وحتى العام 2016، معتبرا انه مرّ في مراحل مختلفة ارتبط فيها بالاستقرار السياسي والامني، اضافة الى علاقات لبنان مع الدول العربية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، ما يفرض علينا المحافظة على هذه العلاقات بشكل دائم.

وفي موضوع السلسلة ابلغ وزير المال علي حسن خليل مجلس الوزراء ان تعويضات اهالي شهداء العسكريين والمعوقين العسكريين لا تخضع للتقسيط.

وأقر مجلس الوزراء ايضاً عدداً من التعيينات ابرزها تعيين القاضي شكري صادر رئيساُ في محكمة التمييز وتعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة فيما غاب تعيين محافظي البقاع وجبل لبنان بعد قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق سحب البند لمزيد من الدرس.

وخصص مجلس الوزراء مبلغا ماليا كبيرا لحماية الامن المجتمعي لعرسال وتأمين مستلزماتها والقرى المجاورة لها، سيتم صرفه بسرعة كبيرة.

ولدى مغادرته الجلسة اشار الوزير المشنوق الى ان الجلسة المقبلة ستبحث في موضوع الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، فيما اشار الوزير يوسف فنيانوس الى اعتراضه والوزير حماده على موضوع نقل القاضي صادر.