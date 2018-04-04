اقرار بند السلسلة لموظفي الإسكان.. ورياشي يسعى لنقل مجاني للمونديال

اعلن وزير الاعلام ملحم رياشي، فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، أنه تم إقرار البند المتعلّق بإقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ لموظفي ​المؤسسة العامة للإسكان​.

كما أعلن أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع BEIN للرياضة لشراء حقوق النقل المباشر للمونديال عبر تلفزيون لبنان.

بدره، قال وزير الخارجية جبران باسيل، من السراي الحكومي، إنه طرح موضوع المنتشرين وكيفية اقتراعهم في الجلسة الحكومية وشدد على عدم ادخالهم في الامور السياسية فوزارة الداخلية مسؤولة عن هذه العملية ووزارة الخارجية هي التي تنفذ.

واعتبر أنه “لا يجوز التشكيك بسفير فئة اولى وكل الصناديق ستقفل بالشمع الاحمر وستنقل عبر dhl وستتم عملية الفرز في المصرف المركزي علما ان كل وسائل الشفافية مؤمنة”، متمنيا “وقف التشكيك الذي يشوه هذه العملية التي تحصل لأول مرة”. ورأى أن “كل الضخ الاعلامي كاذب ومن الطبيعي ان تتواصل الجهات السياسية والماكينات الانتخابية على اختلافها مع الناخبين المنتشرين”.

وأشار باسيل إلى أننا “نقوم بانشاء مركز نقل مباشر لنقل عملية الاقتراع في الخارج”.

وعن موضوع مؤتمرات الطاقة الاغترابية، لفت وزير الخارجية إلى أنها “لا تكلف الدولة اي مبلغ”. وقال: “اتمنى على الحريصين على المال العام ان يحرصوا عليه في امور اخرى اذ يجب عدم تشويه هذا الإنجاز الوطني الذي نحن نقوم بتطويره فالداتا ليست مخفية وكل ماكنة انتخابية لديها جزء منها اذ ان اسماء الناخبين موجودة على لوائح الشطب”.