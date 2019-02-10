اقتراح جديد للجنة المراقيبن وغريفيث في صنعاء

فيما يبحث المبعوث الدولي مع قادة ميليشيات الحوثي ملف تبادل الأسرى، قدم الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والمراقبين الأمميين مقترحاً لتنفيذ اتفاق السويد، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة.

وعرض لوليسغارد الخطة على رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق عبدالله النخعي، خلال لقائهما في عدن، بحضور الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.

وقال إن الخطة ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية، متمنياً أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين.