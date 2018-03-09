اقبال على عمليات التجميل بسبب السيلفي..وما هو الحل البديل؟

قال جراحو تجميل إنّهم شهدوا زيادة كبيرة في الإقبال على عمليات التجميل من أشخاص يريدون أن يصبحوا أجمل في صور الـ”سيلفي”، معتبرين أنّ الصور الذاتية يمكن أن تظهر الوجه مختلفا وتبدو فيها الأنوف أكبر من حجمها الطبيعي.

فبحسب استطلاع أجرته “الأكاديمية الأمريكية لجراحي تجميل وترميم الوجه” انّ 42 في المئة من الجراحين استقبلوا مرضى يريدون الخضوع لعمليات لتحسين صورهم السيلفي وصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دكتور كلية طب “روتجيرز” بوريس باسكوفر: “يخرج مرضى أقل من سن الأربعين هواتفهم ويقولون لي إنهم لا يحبون شكلهم”، ليرد عليهم بالقول ان “ما يرونه مغاير للحقيقة”.

وأوضح باسكوفر وزملاؤه أن التشوه يحدث في صور السيلفي بسبب اقتراب الوجه من عدسة الكاميرا.

وقال باسكوفر: “تظهر كل التفاصيل معتدلة عند التقاط الصورة من البعد القياسي وهو متر ونصف تقريبا، ويعلم المصورون ذلك منذ عشرات السنين”.

وأضاف أنّه من الممكن اتباع أساليب مشابهة فيما يتعلق بتفاصيل أخرى في الوجه فمثلا يمكن للرجال الذين يرغبون في إبراز ذقن أقوى رفع الكاميرا إلى الأعلى بطريقة معينة.

وبالنسبة للنساء ينصح الأطباء من يردن إبراز العينين أو تقليل بروز الذقن أو الجبهة بإمالة الكاميرا قليلا.