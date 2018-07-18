افرام زار مركز الصليب الأحمر في جونية ومنحه راتبه للعام 2018/2019

خصص النائب نعمة افرام راتبه النيابي الشهري لمركز الصليب الأحمر في جونيه للعام 2018-2019، أثناء زيارة خاصة تفقد خلالها سير العمل فيه، “إيمانا منه برسالة الصليب الأحمر اللبناني الإنسانية، وفي خطوة داعمة لمسيرة هذه المؤسسة الوطنية وعطاءاتها”، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.

ورحبت إدارة المركز بزيارة افرام التي اعتبرتها “عائلية بامتياز”، واعدة بـ “توظيف التبرع في الشكل الأمثل”، وشددت على “أولوية التركيز على خدمات الطوارئ والإسعاف وتفعيل بنك الدم والعمل، على تأمين دوام نهاري يوازي ما يوفره المتطوعون ليلا”.

وعرض المركز لبعض إنجازاته ومشاريعه، ومنها التخطيط لإطلاق حملات تبرع اسبوعية بالدم وتفرغ فريقٍ تقني لذلك، ما حظي برد مؤثر من افرام أكد فيه أن” أكثر ما يسعده هو المساهمة في إنقاذ حياة الإنسان تماهيا مع شعاره “الإنسان أولا”.

ولم يخف افرام رغبته في أن “يحتضن وسط كسروان مركزا مماثلا للصليب الأحمر، يقتدي بريادة مركز جونية”.