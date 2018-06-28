فضيحة المرسوم المهرّب: الاتصالات هدية للقطاع الخاص

عنوان جديد من ضمن عناوين الحملة التي تُشن على وزارة الاتصالات و هيئة اوجيرو.. بأمر من الغرف السوداء بحسب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح الذي عقد مؤتمرا صحافيا للرد على كل الادعاءات والافتراءات والتزوير. تقول الجريدة إن ليس مرسوم التجنيس وحيداً.

فقد تبين أن مرسوماً آخر سلك الطريق نفسه، ويسمح بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية. وجه التشابه أن المرسومين هُرّبا تهريباً، ولم يعرف في أي غرفة ظلماء أُعِدّا وتسأل: كيف يُعقل أن يطرح موضوع بهذا الحجم من خارج جدول الأعمال؟

لكن بالعودة الى جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 26-4-2018 فنجد المشروع مدرج على الجدول تحت البند 42.. وبالتالي لم يهرب ولم يطرح من خارج جدول الاعمال.. اما عن مفاجأة 4 وزراء وعدم معرفتهم بالموضوع فرد عليه الوزير الجراح:

افتراء اخر تحت عنوان الحكومة تسلّم مفاتيح وزارة الاتصالات لأوجيرو.. هنا ايضا الكلام عن تهريب ليس الا ادعاء فتحت البند 78 يمكن ايجاد المشروع على جدول اعمال مجلس الوزراء بتاريخ 4-4-2018.. وتقول الجريدة إن الهيئة التي لطالما صنفت على أنها الذراع التنفيذية للوزارة، ستكون قادرة على التقرير، والحلول مكان مديرية الإنشاء والتجهيز ومديرية الاستثمار والصيانة، فيما يتحول التنفيذ إلى الشركات الخاصة.

ويسأل الجراح عن الهدف من وراء كل هذه الحملات ويقول إنه اذا كان مطلوبا ان تتوقف الوزارة عن تطوير قطاع الاتصالات في لبنان فهذا لن يتحقق.