سعيد والسيد وقعا بفخ الاستغلال الانتخابي

بعد ادعاءات كل من فارس سعيد ورضوان السيد بأنّ “العهد” تدخل لمنع احد الفنادق من استضافة مؤتمر يعقدانه تحت اسم “المبادرة الوطنية”.

دعا مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وسائل الاعلام الى عدم الأخذ بهذا الكلام الذي يهدف الى تضليل الرأي العام، واشار الى ان هذه الافتراءات مبرمجة يضخها البعض لاستغلالها في معاركه الانتخابية.

بدوره علق المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على تصريح سعيد،​ موضحاً أنّ رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة.

وفي السياق ذاته، أصدرت قيادة الجيش بياناً أكدت فيه أنّ ملكيّة فندق “مونرو” في بيروت “تعود للجيش، وإن كانت إدارته مدنية، وتلفت إلى أنّ الفندق المذكور هو في الأساس متاح لإقامة نشاطات ذات طابع ثقافي واجتماعي وعلمي، وليس لإقامة أي نشاط ذي طابع سياسي انتخابي. وفي مطلق الأحوال، تؤكد هذه القيادة أنّ الجيش لا يتدخل من قريب أو بعيد في الشؤون السياسية، وهو على مسافة واحدة من جميع الفرقاء”.

وكانت ادارة الفندق ادارة فندق أوضحت، في بيان، ان “تدابيرنا تعود لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية وننفي كل الإشاعات الأخرى”.