افتتاح مركز منجرة في حرم معرض رشيد كرامي الدولي

تحقيقا لنمو مستدام في كل القطاعات في طرابلس، افتتح مركز منجرة في حرم معرض رشيد كرامي الدولي، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالمهندس عبد الغني كبارة، وسط حضور رسمي وشعبي .

كبارة أكد أن هذه المبادرة تخلق فرص عمل وتعيد لطرابلس الدور المطلوب

بدورها ، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن أن هذا المشروع يعكس اهتمامات الاوروبيين بالإبداع الذي يميز المصممين اللبنانيين

من جهته أكد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي أن طرابلس قادرة على لعب دور استثماري مهم عالميا