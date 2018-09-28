افتتاح العيادات النقالة في جب جنين

برعاية سفير الامارات في لبنان افتتح تيار “المستقبل”، في البقاع الغربي، العيادات النقالة في جب جنين وذلك بحضور ممثل الرئيس سعد الحريري، الوزير جمال الجراح والنائب محمد القرعاوي.

وقال الجراح: نعرف هموم دولة الامارات كبيرة ونشغالاتها في المنطقة كبيرة ايضا لكن رغم ذلك الحيز الذي تعطيه للبنان هو كبير ومقدر ومشكور من دولة الرئيس سعد الحريري ومن الحكومة اللبنانية ومن الشعب اللبناني هذه المبادرة الانسانية التي نراها اليوم هي لكي نقف بجانب اهلنا في البقاع ونقدم لهم الخدمات الطبية التي هم بحاجة ماسة لها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

وبدوره اوضح السفير حمد الشامسي أن هذه الحملة بالاتفاق مع الرئيس الحريري وانطلقت من البقاع وسوف تستمر لمدة سنة وهي لمساعة 1000 شخص في كل منطقة وكل انسان يحتاج وهذه الحملة باسم الشيخة فاطمة بنت مبارك واحب ان اقول للجميع ان مساعدتنا الخيرية مستمرة وسوف ندعم هذه الحملة بالمعدات والادوية.